Miwa Benevento, c'è il tanto atteso big match contro Forio Domenica alle 16:30 palla a due al Pala Parente

L’attesa è quasi finita e finalmente domani si sfideranno la Miwa Energia Cestistica Benevento e il Basket Forio. Le due squadre, come ormai già risaputo, hanno riandato già due volte il match di andata e si affronteranno domani nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie C Gold.

Occhi puntati sui rinomati Markovic e Di Napoli, giocatori di esperienza ma anche di enorme qualità e carisma che i ragazzi della Miwa Energia proveranno ad arginare in ogni modo.

Nella partita di domani, PalaParente ore 16:30, arriva dunque un Forio agguerrito ed appaiato alla Miwa in testa alla classifica con 6 punti. Gli atleti di Coach Iovino, un ottimo mix di giovani talentosi e navigati cestisti di categorie anche superiori, hanno vinto tutte le gare proprio come i cinghiali di Coach Annecchiarico ma hanno in Markovic il best scorer del campionato con ben 59 punti in 3 gare.

Roster a completo per la Miwa Energia del Presidente Zullo, pronta dal canto suo a mettere in campo la sua intensità ed il suo ritmo di gioco, elementi finora caratterizzanti.