Sannio Boxe, due giorni di pugilato a S. Martino Valle Caudina Il presidente Pisaniello: «Abbiamo seguito tutti i protocolli di sicurezza»

Si svolgerà il 17 e 18 aprile l’evento di pugilato per le categorie AOB maschili e AOB femminili. Ad organizzare l’ASD Sannio Boxe presso la palestra “Antonio Pisaniello” sita nell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di S. Martino V.C. "Un evento fortemente voluto e a dimostrazione del fatto che la nostra società sta crescendo" queste le parole del presidente della Sannio Boxe e membro della commissione regionale “Progetti e sostegno alle Asd”, Valerio Pisaniello. "Saranno due giorni all’insegna dello sport e soprattutto del pugilato, disciplina nobile fondata sul rispetto".

"Insieme ai tecnici Stefano Viglione e Pasqualina Delli Paoli, abbiamo pensato a tutto e soprattutto ci siamo attenuti ai protocolli della Federazione regionale campana. Infatti l’evento sarà a porte chiuse, secondo la normativa Anticovid-19 ed avranno accesso solo gli atleti, i tecnici e gli organizzatori previo tampone con esito negativo. Insomma, c’è voglia di fare, ma nel pieno della sicurezza".

Il 17 si svolgeranno le gare per la categoria AOB, mentre il 18 sarà la giornata del femminile e le gare saranno trasmesse in streaming sui canali social Sannio Boxe.. "Un ringraziamento al presidente del Comitato regionale campano Fpi Rosario Africano che ha voluto fortemente la manifestazione femminile del 18 nella nostra zona e con la nostra palestra. Un segno di apertura verso tutti i territori e un risultato che prova il buon lavoro svolto dal nostro team. Ma anche un ringraziamento all’amministrazione comunale sammartinese, in particolare al sindaco Pasquale Pisano e al delegato allo sport Giuseppe Pedoto per la disponibilità mostrata".