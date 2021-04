Pallamano Benevento, netta vittoria contro Ragusa Gli uomini di Boglic passeggiano contro i siciliani, ora il derby campano con la Genea Lanzara.

Poco più di un semplice allenamento. La sfida contro Ragusa è stata una formalità per la Pallamano Benevento. Partita mai in discussione e i due punti incamerati rendono ancora più interessante la classifica. Gli uomini di Boglic sono stati bravi a partire fortissimo e fare subito il break volando sul 5 a 1. Proprio in quel possesso, però, Chiumiento è finito contro le barriere dietro la porta del Ragusa. Il pivot giallorosso è stato costretto ad uscire dal campo accompagnato e visibilmente claudicante per mettere il ghiaccio sul ginocchio. Al suo posto un altro giovanissimo come il 2005 Roberto La Peccerella che trova dopo pochi minuti dopo anche il gol tra le due segnature del solito Savchenko. Il dominio continua e il primo tempo termina 21 a 3.

Nella ripresa è stata pura accademia. Boglic ha continuato a dare minutaggio ai suoi ragazzi, soprattutto ai più giovani, chiudendo la partita col punteggio di 39-13.La facilità con cui è stata portata a casa la vittoria è una buona notizia in vista del derby di martedì, quando alla Palestra Palumbo di Salerno andrà in scena il recupero dell’ultima giornata del girone d’andata contro la Genea Lanzara che ha battuto l’Alcamo 37-23. Sfida affascinante ed importante dove nessuno si risparmierà.