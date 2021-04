Benevento 5, Di Fede traccia la strada da seguire Il massimo dirigente è orgoglioso dei giovani che hanno giocato in prima squadra.

Complice la sosta del campionato, il Benevento 5 sta utilizzato questi giorni per accumulare energie preziose in vista dello sprint finale con i giallorossi che dovranno affrontare anche la Final Eight di Coppa Italia di serie B (30 aprile – 2 maggio). A delineare i possibili scenari futuri è il presidente Pellegrino Di Fede, senza dubbio molto soddisfatto di quello che ha saputo fare il Benevento 5 quando manca un solo turno al termine della regular season.

«Noi cercheremo – spiega - di onorare il campionato fino alla fine e siamo contentissimi del rendimento della squadra. C’è ancora una giornata da disputare e se la capolista Sala Consilina resterà in vetta, a quel punto la testa andrà ai play off con già la certezza di partire nella griglia come secondi in classifica. L’ultimo è stato un periodo molto duro perché la nostra rosa non è così ampia e le poche rotazioni disponibili hanno obbligato tanti atleti ad avere un notevole minutaggio. Il calo c’è stato e ora stiamo provando a mettere benzina nelle gambe per affrontare la parte conclusiva

del campionato e la Final Eight di Coppa Italia di serie B».

Quello del Benevento 5 è un progetto che guarda al futuro ed ha nel settore giovanile uno dei suoi punti fermi. «Ragioniamo ad ampio raggio – afferma il presidente Di Fede – e l’avere in rosa tanti giovani è per noi motivo di orgoglio perché significa che abbiamo lavorato nel modo giusto negli anni scorsi. Quest’anno, causa covid, la cantera è stata ferma, ma i nostri ragazzi hanno trovato sempre minutaggio in prima squadra.

Tra un paio di settimane ci attende la Final Eight di Coppa Italia di serie B e siamo davvero felici di rappresentare la Campania, così come il Napoli nella manifestazione tricolore di serie A2».