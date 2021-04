Miwa Benevento corsara contro la New Basket Caserta Bella vittoria dei ragazzi di coach Annecchiarico dopo il ko contro Forio.

E’ finito con una netta vittoria della Miwa Energia il match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie C Gold. I ragazzi guidati da Bruno Annecchiarico portano a casa i due punti con il punteggio di 74 a 85 a scapito della New Basket Caserta.

Nel palazzetto dello sport di Giugliano i ritmi sono subito elevatissimi con le due squadre in casa che non si risparmiano e terminano il primo quarto sul 19-23 con Orefice e Morra, per i sanniti, sugli scudi. Il secondo quarto, invece, è a favore dei casertani che vincono il match nel match delle bombe da tre punti. Carrichiello la mette due volte in un minuto e per Caserta ci pensano anche Sbaragli e Tedeschi. Per cinghiali della Miwa ancora Orefice a rispondere sia con una tripla che con diverse giocate di qualità. Il parziale è per Pappalardo e compagni e si va a riposo sul 43-42 per i padroni di casa.

Al rientro la Miwa non cala l’intensità e Caserta soffre. Le triple di Diaz ma soprattutto una difesa molto più attenta fanno sì che i beneventani chiudano il terzo quarto sul 56-65, concedendo a Di Coste e compagni solo 12 punti.

L’ultima frazione di gioco sancisce definitivamente il dominio Miwa con gli ottimi Ordine ed Errico a spadroneggiare sotto canestro tanto in attacco quanto nei rimbalzi in difesa.

Miwa Energia sempre più sola al secondo posto con Forio in vetta che oggi ha dato 36 punti a Reggio Calabria vincendo con un roboante 92-56.

Appuntamento a Mercoledì 21 Aprile per il turno infrasettimanale che vedrà la squadra del Presidente Zullo affrontare la terza forza del girone BC Irpinia.

Il tabellino

New Basket Caserta - Miwa Energia Cestistica Benevento 74-85

(19-23/24-19/13-23/18-20)

Miwa Energia Cestistica Benevento

Orefice 19, Ordine 18, Errico 16, Loncarevic 8, Smorra 7, Diaz 6, Cotena 4, Morra 4, Murolo 3, Laudanna 0, Laudando 0, Damiano n.e.

New Basket Caserta

Carrichiello 18, Sbaragli G.M.13, Puoti 12, Zaccaro 10, Di Coste 9, Tedeschi 9, Pappalardo 3, Zollo 0, Sveldezza n.e., D’Urso n.e., Baudin n.e., Sbaragli G.L. n.e.