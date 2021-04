L'Accademia Volley torna in campo contro l'Ancis Villaricca Quarto match stagionale per le sannite che sabato alle 18:00 faranno visita alle partenopee.

Riprende il campionato dell’Accademia Volley che tornerà in campo domani pomeriggio nella difficile trasferta contro l’Ancis Villaricca, quarta gara di questa prima fase stagionale.

A distanza di circa un mese dalla vittoria interna contro il Vesuvio Oplonti, le giallorosse ripartono dal primo posto in classifica, una posizione assolutamente da confermare e consolidare in vista poi della seconda fase che scatterà a partire dal 15 maggio.

L’avversario di domani sarà di nuovo l’Ancis Villaricca, la stessa squadra che ha bagnato il debutto stagionale dell’Accademia. Nella gara di andata le giallorosse la spuntarono in quattro set dopo aver sudato le proverbiali sette camicie, soprattutto dopo un inizio di gara non proprio brillante. Quella napoletana è una squadra di tutto rispetto, rinfrancatasi totalmente dopo un inizio negativo. Merito anche dalla vittoria fuori casa di due settimane fa contro l’Oplonti che ha decisamente rilanciato le possibilità di primato e di qualificazione alla seconda fase del Villaricca, fino ad oggi unica squadra, tra l’altro, ad aver strappato un set alle giallorosse.

Una partita importante anche per l’Accademia che, in caso di vittoria, metterebbe una ipoteca praticamente decisiva sul primo posto finale, posizione fondamentale per gli accoppiamenti della seconda fase e che consentirebbe alle giallorosse di affrontare le ultime due gare della prima fase già con il primo obiettivo praticamente in tasca. Fischio di inizio a porte chiuse a partire dalle ore 18.00.