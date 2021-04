Benevento 5, con l'Alma Salerno altra prestazione da applausi Sanniti secondi e nei lay off che inizieranno l'8 maggio affronteranno lo Junior Domitia.

Il Benevento 5 ha chiuso la regular season con una vittoria nel derby campano contro l’Alma Salerno e il secondo posto in classifica dietro alla corazzata Sala Consilina che vola in A2. 3 a 1 il risultato finale di un match dove la squadra di coach Oliva ha dimostra, ancora una volta, tutta la propria solidità. Qualità che nei play off sarà fondamentale perché ogni dettaglio potrà decidere le sfide che portano verso il sogno serie A2. L’obiettivo adesso è provarci perché la squadra, per quello che ha fatto in campo, meriterebbe di festeggiare questo storico traguardo.

Intanto nella giornata di sabato a firmare la vittoria sull’Alma Salerno sono stati Cerrone, Romano e il solito Volonnino. Un successo che permetterà alla squadra di lavorare con tanta serenità nelle prossime settimane e di affrontare, prima la Final Eight di Coppa Italia (30 aprile - 2 maggio), e poi i play off che inizieranno l’8 maggio, con estrema serenità. Dopo i risultati dell’ultimo turno è stato possibile anche formare la griglia degli spareggi promozione col Benevento 5 che nel primo turno ospiterà lo Junior Domitia, mentre l’altra sfida sarà tra Ap Calcio a 5 e Cisterna.