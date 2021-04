DP Noleggi SG Volley, contro Pomigliano la settima vittoria Le ragazze di coach Pericolo continuano a guidare la classifica del girone.

Un’ottima DP Noleggi SG Volley espugna il Palasport di Pomigliano con un perentorio 0-3 e conquista tre punti che confermano il primo posto in classifica e che lasciano ben sperare in vista della seconda fase che stabilirà le semifinaliste per i play off promozione.

Sette vittorie in altrettante gare disputate rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita e iniettano una buona dose di ottimismo per il prosieguo del cammino delle diavole rosse in questo “particolare” campionato. Buona la prova delle ragazze dei coach Pericolo-Palermo, che per l’occasione hanno dato spazio a tutte le atlete a diposizione tranne quelle infortunate ma che ugualmente erano presenti per seguire da vicino le loro compagne.

Ora testa all’ultimo impegno della prima fase che vedrà le biancorosse sannite giocarsi il primato del girone contro l’Ottavima Volley di Napoli al palasport di San Giorgio del Sannio. Le nostre ragazze sono già qualificate per la seconda fase, resta solo da stabilire la posizione finale, ovvero se prime o seconde. Appuntamento quindi previsto per sabato prossimo, 1 maggio quando al Palasport di San Giorgio del Sannio arriverà l’attuale seconda in classifica.