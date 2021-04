Miwa Benevento, contro Forio in palio il primato I sanniti si giocano il primato del girone, Zullo tranquillizza: "Non c'è nessuna pressione".

A girone quasi terminato, la Miwa Energia sfida nuovamente Forio in quel di Pozzuoli nella gara valida come recupero della prima giornata di andata. Questo pomeriggio alle 16:30, infatti, i ragazzi di Coach Annecchiarico proveranno a battere ed agganciare la capolista, provando a vincere se possibile con più di 9 punti di scarto per ribaltare il risultato dell’andata che significherebbe primo posto in caso di pari punti.

“E’ una partita sicuramente molto sentita - le parole del AD di Miwa Energia Michele Zullo - come è giusto che sia. Competizione ed adrenalina sono alla base della disciplina sportiva e sarebbe strano se i ragazzi, ma anche noi della società, non provassero queste sensazioni. Non c’è comunque nessuna pressione, dobbiamo vivere la partita con serenità e dare il massimo. Vorrei solo vedere le maglie dei ragazzi sudate ma è una richiesta quasi banale in quanto sarà sicuramente così da ambo le parti. Siamo vicini a questo meraviglioso sport per godercelo in tutte le sue sfaccettature, la vittoria non è un’ossessione. Dispiace solo che partite come queste non possano avere centinaia di persone a tifare per la propria squadra ma tant’è e ci accontenteremo della diretta Facebook fornita dai nostri avversari.”

Tutti disponibili per la squadra del Presidente Zullo e occhi puntati sugli ormai noti Markovic, Di Napoli e l’argentino Rupil ma senza dimenticare che l’intero roster di Forio è altamente competitivo a garanzia di una sfida che sarà di certo divertente per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

Palla a due alle16:30 al PalaErrico Pozzuoli per il match tra Forio Basket e Miwa Energia Cestistica Benevento