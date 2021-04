Miwa Benevento, al PalaParente arriva la Vis Reggio Calabria Dopo il ko con Forio i sanniti vanno a caccia di una vittoria in vista della seconda fase.

All’indomani della sconfitta a Pozzuoli contro Forio che ha messo la parola fine alle ambizioni della Miwa Energia di agguantare il primo posto, la squadra di Coach Annecchiarico ospita il fanalino di coda Vis Reggio Calabria.

La squadra calabrese è stata protagonista finora di un campionato sotto le aspettative visto l’organico altamente competitivo costellato dalla presenza di alcuni top player di categoria come Bakula, Ba, Pandolfi e Warwick. Ai beneventani il compito, Domenica alle 17:00 al Palazzetto Mario Parente, di sigillare il secondo posto e ripartire già dal 9 Maggio per la fase 2.

Una seconda fase definita ad orologio che vedrà la Miwa Energia, in caso di secondo posto, di giocare in casa contro terza, quarta e quinta del girone B ed in trasferta contro prima, seconda e sesta. La particolarità, però, sta nel fatto che le partite da giocare contro le compagini dell’altro girone contribuiscono a dar punti nella classifica del girone originale di partenza. In pratica, le squadre si mischieranno solo sul campo di gioco e mai in classifica.

Al termine della fase 2, le prime due di ogni girone si sfideranno in due semifinali dalle quali verranno fuori poi una promozione diretta ed una, la perdente in finale, da playoff nazionali ma solo dopo lo spareggio con la prima del girone C. Un campionato che, complice l’inizio tardivo, potrebbe giungere fino al 27 Giugno.