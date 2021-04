L'Accademia Volley vuole blindare il primo posto in classifica Appuntamento sabato alle 18:00 nella palestra dell'Istituto Rampone.

Quinta gara stagionale per l’Accademia Volley che domani pomeriggio al Rampone affronta La Fiorente Maya di Camposano (NA). Contro il fanalino di coda del girone A, fermo ancora a zero punti in classifica, le giallorosse, già certe del passaggio alla seconda fase, puntano tuttavia a mettere al sicuro anche matematicamente il primo posto, posizione attualmente occupata dal sestetto beneventano e frutto di quattro vittorie in altrettante gare. L'importante successo di sette giorni fa a Villaricca ha sicuramente confermato le ambizioni ed il valore dell'Accademia che è riuscita a vincere contro un avversario ostico uscendo anche da una situazione di grande difficoltà che si era venuta a creare nel corso della gara. Bisogna dare continuità a quanto fatto finora per arrivare ancora più preparati e pronti per la seconda fase del torneo.

La gara di domani, classifica alla mano, appare scontata ma, come sempre, nessuna partita va presa sottogamba perchè può comunque nascondere insidie. Già nella gara di andata, infatti, la Fiorente Maya si rese protagonista di un terzo set davvero di alto livello e che costrinse l'Accademia ai vantaggi dopo una prima parte di gara dove il divario tra le due formazioni era apparso evidente. Fischio di inizio a porte chiuse a partire dalle ore 18.00.