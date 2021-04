Benevento 5, arrivano i complimenti di Mastella Il primo cittadino: "Una giornata importante, una vittoria straordinaria".

Dopo l'impresa del Benevento 5, che ha vinto il quarto di finale della Coppa Italia di serie B, conquistando l'accesso alla semifinale, sono arrivati i complimenti del Sindaco Clemente Mastella.

“È questa una giornata importante per Benevento. In qualità di sindaco, a nome della città, intendo esprimere i miei più vivi complimenti al Benevento 5 per la straordinaria vittoria, conseguita, questo pomeriggio, in occasione della final eight di Coppa Italia Futsal serie B, contro lo Sporting Altamarca, che la porta in semifinale. Si tratta di un risultato storico, che piazza la formazione giallorossa tra le prime quattro d’Italia. Il mio in bocca al lupo al team di mister Oliva per la gara di domani, che si terrà contro l’Eur Massimo Roma, con l’augurio, a tutta la rosa ed al presidente Pellegrino Di Fede, di arrivare quanto più in alto possibile”.