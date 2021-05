Benevento 5, sfortunato ko contro l'Eur Massimo Sanniti fermati da quattro pali e un rigore sbagliato, i capitolini volano in finale vincendo 2-1.

E’ finito in semifinale il sogno del Benevento 5 nelle Final Eight di Coppa Italia di serie B giocate a Porto San Giorgio. I sanniti sono stati battuti per 2 a 1 dall’Eur Massimo, squadra che aveva usufruito della rinuncia di Catanzaro nei quarti e si è presentata più fresca all’appuntamento.

Primo tempo – Si sblocca subito il match con una bordata di Merlonghi sugli viluppi di un fallo laterale. Conclusione leggermente deviata che non lascia scampo a Ranieri. Eur Massimo in vantaggio e Benevento costretto subito ad inseguire. La risposta arriva con Volonnino che dalla sinistra converge verso il centro, ma la sua conclusione viene deviata da uno strepitoso volo di Barigelli. Poco dopo ci prova Galletto ma anche lui trova la porta sbarrata dall’estremo difensore dell’Eur Massimo.

Schema su punizione al 9’: scambio Galletto-Calavitta con il primo che calcia sul secondo palo dove Curcio fa autorete per l’1 a 1. Grande soluzione trovata dai sanniti con Galletto che ha cercato il secondo palo dove nel calcio a 5 può sempre succedere qualcosa. Subito dopo clamorosa occasione per Virenti che da posizione centrale cerca la puntata ma la sfera finisce alta. L’Eur Massimo si va vedere con Curcio ma Ranieri dice di no. Il portiere dei sanniti ancora protagonista su Savi che dalla destra prova ad incrociare trovando sulla sua strada un altro intervento sicuro. La partita si scalda e sia Virenti che Castro Fernandez finiscono sul taccuino del direttore di gara. Grande occasione per Calavitta a otto dall’intervallo ma Barigelli dimostra ancora una volta tutto il suo valore sventando la minaccia. Bacaro ha una doppia occasione: calcia una punizione su cui Ranieri si oppone e sulla respinta non trova per poco la porta giallorossa.

L’Eur Massimo si salva a quattro minuti dalla sirena con Barigelli ancora super su Di Luccio. L’esperto portiere della squadra romana continua a dimostrare il suo valore ed è anche fortunato subito dopo quando Virenti trova il palo deviando la sfera a pochi centimetri dalla linea di porta. Il Benevento 5 meriterebbe il vantaggio ma invece a segnare è l’Eur Massimo che con Locchi sfrutta una distrazione di Botta per il 2 a 1. Nel finale ci prova il Benevento 5 ma Barigelli sembra essere insuperabile e il primo tempo termina con l’Eur Massimo avanti per 2 a 1.

Secondo tempo - Il Benevento 5 va a caccia del pareggio, che sarebbe meritato per quanto costruito, ma sulla prima occasione Barigelli continua a fare il fenomeno su Botta. La risposta dei romani arriva con Dal Lago ma Ranieri non vuole essere da meno rispetto al collega e sfodera un grande intervento. Al 6’ azione confusionaria risolta da Galletto che fa partire un mancino terrificante che si stampa sulla traversa. Sanniti anche sfortunati in questa parte di match.

L’Eur però punge ancora, lo fa con il mancino di Curcio che supera Ranieri ma si spegne sul palo. Col passare dei minuti ogni azione è sempre più importante, aumenta anche la stanchezza nelle due squadre con i romani che hanno il vantaggio di non aver giocato nei quarti di finale. Al 10’ ci prova ancora capitan Botta con Barigelli però che vince ancora la sfida deviando la conclusione in angolo. L’occasione più importante però capita sul mancino di Di Luccio ma neanche lui riesce a trova la porta e soprattutto il gol del pareggio. Anche Virenti ci prova incrociando con il destro con la palla che si spegne sul fondo.

A sette dalla fine Galletto calcia dalla distanza con Barigelli bravo a bloccare in due tempi. Lo stesso Galletto rientrando in fase difensiva resta a terra dolorante e dopo l’intervento dello staff medico lascia il campo per l’ingresso di Calavitta. Oliva prova a giocarsela col portiere di movimento con Di Luccio che prende il posto di Ranieri in fase di possesso per creare una superiorità numerica e far male ai capitolini. La mossa porta i suoi frutti perché sulla conclusione di Stigliano c’è un fallo di mano. Dal dischetto va Calavitta che spara incredibilmente altissimo e si resta sul 2 a 1 per l’Eur Roma.

A due minuti dal termine time out di Oliva che prova a creare una giocata per raggiungere il pareggio. L’occasione ce l’ha Stigliano ma Barigelli con l’aiuto del palo salva il risultato. L’ultimo tentativo è di Galleto che non trova la porta e l’Eur Massimo fa festa battendo i sanniti 2 a 1 e volando alla finale di domenica.

Paly off - Benevento 5 sfortunatissimo con quattro pali colpiti e un rigore sbagliato che poteva dare il meritato pareggio. La trasferta di Porto San Giorgio però ha dato una grande iniezione di fiducia in vista dei play off. La squadra di Oliva si è confrontata con squadre di grande caratura giocando a testa altissimi e dimostrando di poter essere anche superiore. Dunque ci sono tutte le carte in regola per affrontare gli spareggi promozione con la convinzione di poter realizzare il sogno serie A2.