Miwa Benevento, contro Reggio Calabria il ritorno al successo I sanniti chiudono secondi dietro al Basket Forio e sono pronti per la seconda fase ad orologio.

Ennesima vittoria della Miwa Energia, stavolta in casa contro il fanalino di coda Vis Reggio Calabria. Partita in bilico fino alla metà del secondo quarto quando la squadra di casa, apparentemente imprecisa e nervosa, lasciava campo agli indomiti Pandolfi e compagni.

Il primo quarto, infatti, è a favore di Reggio e si chiude sul 22-23 ma la Miwa, dopo un timeout impetuoso di Coach Bruno Annecchiarico, riesce ad andare all’intervallo già in vantaggio 55-42. Al rientro gli ospiti appaiono comunque vogliosi di affrontare il lungo viaggio di ritorno con due punti in tasca e tentano un affondo parzialmente contenuto dai padroni di casa che lasciano agli avversari solo due punti e chiudono sul 72-62.

Nell’ultima frazione di gioco la partita è ancora divertente ma Errico, particolarmente in vena, e compagni riescono a conservare la distanza e a salutare con sportività i rossi di Coach D’Arrigo con il punteggio ben saldo di 91-82. Oltre al puteolano ultimo arrivato, ottima la prova anche dei soliti Orefice e Ordine con una buonissima cabina di regia gestita dal play di Agropoli Andrea Murolo.

Chiusa la fase 1, arrivano i primi verdetti. Nel girone in B all’ultima giornata si sono visti fuochi d’artificio. La capolista Lamezia ha perso in casa di Angri, penultima, di solo un canestro mentre Salerno ed Agropoli hanno approfittato piazzandosi rispettivamente prima e secondo e rispedendo i calabresi al terzo posto.

La fase 2 di Miwa, in partenza già Domenica 9 Maggio, a questo punto vedrà i cinghiali sfidare in casa Lamezia, Rende ed Angri mentre sarà ospite di Salerno, Agropoli e Cercola. I risultati delle partite dei nuovi accoppiamenti contribuiranno ad alimentare la classifica del proprio girone di appartenenza in origine. Il compito della Miwa Energia, a questo punto, è far punti con le nuove rivali per provare ancora una volta l’aggancio a Forio. I nuovi calendari sono attesi nel giro di 24 ore.

Il tabellino.

Miwa Energia Cestistica Benevento - Vis Reggio Calabria 91 - 82 ( 22-23, 55-42, 72-62)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Orefice 17, Murolo 16, Smorra 13, Ordine 20, Errico 23, Loncarevic, Laudanna ne, Morra, Cotena 2, Diaz, Cotugno ne, Damiano. Coach Annecchiarico

Vis Reggio Calabria: Warwick 14, Pandolfi 24, Bakula 17, Sorrentino 5, Latella 8, Fazzari 6 Surace 4, Ripepi 2. Coach D'Arrigo.