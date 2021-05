Il Benevento 5 vola in finale dopo un match vinto col cuore Virenti e Di Luccio mandano ko lo Junior Domitia ma che sofferenza al PalaTedeschi.

Il Benevento 5 soffre ma riesce a centrare l’obiettivo della finale play off del campionato di serie B. Senza Volonnino e Galletto, infortunati dopo la Final Eight di Coppa Italia, la squadra d coach Oliva ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo imponendosi 1 a 0 con un gol di Virenti. Match molto sofferto che era iniziato con la pressione degli ospiti. Poi un fallo da ultimo uomo di Marchesano su Stigliano ha cambiato in parte la partita. Il cartellino rosso per il portiere dello Junior Domitia ha regalato due minuti di superiorità ai sanniti che però non sono riusciti a trovare il gol con Di Luccio e Calavitta fermati da Coppola. Stigliano dopo qualche minuto ai box è tornato in campo per aiutare i suoi che orfani di Volonnino e Galletto hanno fatto fatica in fase di possesso.

Nella ripresa il Benevento sale di ritmo e Brignola inventa per Stigliano che di sinistro non trova l’angolino. Subito dopo prova Botta da lontano, Coppola vede la palla passare a pochi centimetri dal palo. Junior Domitia vicino al gol con De Lucia che non trova la porta da buona posizione. Al 13’ la partita cambia su uno schema su punizione: Botta per Virenti e palla all’angolino: 1-0 e finale vicina. Lo Junior Domitia non molla e ci prova con De Lucia ma Ranieri dice no. Gli ospiti le provano tutte, in campo anche il portiere di movimento, ma il Benevento difende con grande attenzione e carattere. Rennella, il bomber del girone, ha l’occasione buona per pareggiare ma Ranieri è portentoso. Poi è Botta che salva una situazione difficile e sulla ripartenza Di Luccio regala il 2 a 0 e la finale alla squadra di casa. In casa giallorossa è festa grande perché è stata una vittoria sofferta ma meritata con la casella gol subiti che resta vuota per la gioia di mister Oliva.