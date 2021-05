La Miwa Benevento non sbaglia, battuta la Bim Bum Rende L'esordio nella seconda fase è vincente per gli uomini di Bruno Annecchiarico.

Una grande prestazione di Stefano Orefice e compagni regala alla Miwa la prima vittoria nella seconda fase del campionato di Serie C Gold. L’avversario di turno era la Bim Bum Rende, bellissima realtà fatta di un mix di giovani talenti italiani e della penisola balcanica.

Parte forte la squadra di Coach Annecchiarico proprio grazie ad Orefice che realizza 10 punti sui primi 12 di squadra con due straordinarie triple. Al primo timeout i cinghiali sono avanti 20-10 ed alla fine del primo quarto il risultato è sul 26-19.

Arrembante la squadra calabrese, però, che nel secondo quarto grazie a genio e sregolatezza dei suoi giovani si porta in un attimo a -1. Frazione di gioco caratterizzata da tanti errori ma scossa da due bombe da tre dei beneventani, precisamente di Errico e Murolo, che garantiscono il distacco e portano le squadre all’intervallo sul 46-34 per i padroni di casa.

Dopo il riposo è dominio Miwa nonostante le tre bombe di fila del diciannovenne Coluccio. L’attacco di Ordine e compagni è efficace e sembra portare la Miwa Energia a disputare un’ultima frazione comoda dato il +20. Il risultato a fine è terzo è infatti 65-45.

E invece, complice distrazione e qualche errore in difesa dei ragazzi del Presidente Zullo, i talenti calabresi si riportano a -7 a cinque minuti dalla fine. L’esperienza dei ragazzi in casacca bianco-azzurro porta comunque la Miwa a mantenere il distacco e chiudere il match con il risultato di 77-70.

Prossimo appuntamento Domenica 16 Maggio a Cercola per la Miwa Energia per tentare di restare agganciata a Forio o sfruttare qualche suo passo falso. Per il momento, però, gli isolani sono ancora in testa grazie alla vittoria di ieri per 78-73su Lamezia.