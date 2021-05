Accademia, inizia la seconda fase con l'obiettivo promozione Giallorosse nel girone A con Salerno Guiscards, Ottavima Napoli, Vesuvio Oplonti e Primavera.

Sono stati resi noti dalla Fipav Campania gironi e calendari della Seconda Fase di Serie C in programma a partire da sabato 15 Maggio. Le migliori dieci squadre della Prima Fase sono state suddivise, in base ai rispettivi piazzamenti, in due gironi da cinque squadre: Accademia inserita ancora nel Girone A con Salerno Guiscards, Ottavima Napoli, Vesuvio Oplonti (già avversaria nella prima fase) e Primavera Avella. Fanno parte del Girone B, invece, S. Giorgio del Sannio Volley (BN), Arzano, Villaricca, Marcianise e Pontecagnano. La formula prevede gare di andata e ritorno, con turni anche infrasettimanali, fino al 23 giugno: al termine dei due gironi, le prime due classificate si sfideranno incrociate per decretare le due squadre promosse in Serie B2.

L'Accademia esordirà sabato prossimo a Napoli contro l'Ottavima, seconda nel Girone C dopo la Prima Fase e chiuderà il suo girone, sempre in trasferta, a Salerno contro la favoritissima Salerno Guiscards, unica squadra a non aver perso finora nemmeno un punto. Sarà importante partire subito bene per non trovarsi a riconcorrere le posizioni di vertice ma soprattutto riuscire a recuperare quanto prima quantomeno l'opoosto Pericolo, assente dai campi da ormai due settimane.

Il girone dell'Accademia è sicuramente di buon livello ma ci sono tutte le premesse per poter ambire al passaggio alla fase successiva e, di conseguenza, giocarsi un posto in B2.