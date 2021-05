SPV Ferrara, c'è attesa per il memorial Nel segno del Capitano La stagione dei gialloverdi è stata bloccata dalla pandemia.

Giunge ormai al termine l’anno sportivo 2020-2021 che segue le orme del precedente, interrotto anzitempo dalla pandemia e dal lockdown generale. Appuntamento con gli amici e le amiche del compianto Valentino per il tradizionale memorial “Nel segno del Capitano” che come di consueto si terrà, norme Covid permettendo, nel mese di giugno, in collaborazione con “Il sogno ed il Sorriso di Valentino” e con l’ US ACLI BN del riconfermato Presidente Ing. Alessandro Pepe.

Purtroppo le difficoltà legate alla pandemia, in aggiunta alla ben nota mancanza di un campo da gioco stabile ed adeguato da oltre tre anni a Benevento e le note vicende del PalaFerrara, hanno avuto come conseguenza la sofferta rinuncia alla disputa sia del campionato di A2 che dell’under 20 Youth League.

Dopo ben tre campionati di A per le ragazze gialloverdi, percorso avviato sin dal 2015 con solo atlete locali, prima volta assoluta di una formazione di Benevento nella 2° categoria nazionale e dopo l’esperienza delle finali nazionali disputate con l’under 17 e 19 nel 2018 e nel 2019, solo alcune delle ragazze del gruppo femminile avevano dato disponibilità per la disputa del campionato under 17, ma la compressione del calendario nel solo mese di maggio con trasferte infrasettimanali, non ha consentito di poter prendere parte alle 3 gare in programma, rinviando così l’appuntamento al nuovo anno sportivo, certi che la sosta forzata non spegnerà l’infinita passione delle giovanissime ragazze gialloverdi che in attesa del rientro del tecnico Egiziano designato e delle adeguate risposte istituzionali continueranno ad impegnarsi sempre più costantemente.

L’auspicio di tutti è per un futuro che possa riservare più attenzione ai tanti giovani ragazzi e ragazze gialloverdi di Benevento evitando così disparità di trattamento, senza che i risultati di prestigio degli ultimi anni siano dimenticati. Un particolare ringraziamento anche a tutti coloro che nel tempo hanno continuato a sostenere fattivamente gli incredibili sforzi che tante soddisfazioni hanno regalato alla città di Benevento, registrando un particolare valore aggiunto nel mondo giovanile ed anche nel campo sociale con le tante attività ludico ricreative che hanno sempre

riscosso unanime plauso e ricordato il compianto Valentino nel mondo sportivo.