Miwa Benevento, domenica trasferta a Cercola Gli uomini di Annecchiarico vogliono dare continuità dopo il successo casalingo contro Rende.

Dopo aver iniziato la seconda fase del campionato con il piede giusto grazie alla vittoria casalinga contro Bim Bum Rende, la Miwa Energia è pronta alla trasferta di Cercola.

Settimana dura quella dei ragazzi di Coach Annecchiarico che hanno visto Errico fermarsi per un duro colpo in allenamento ed anche Ordine accusare un leggero fastidio. Se quello del giovane lungo ex Vieste appare un problema decisamente superabile, la situazione del puteolano Errico preoccupa molto di più staff tecnico e sanitario. Il ragazzo sta svolgendo terapie e si valuterà in corso d’opera un suo eventuale utilizzo nella ostica sfida di Domenica prossima.

Dall’altra parte del campo la Miwa ritroverà gli ex Pasquale Greco, play attualmente best scorer della squadra, e WalterRianna oltre che giocatori di esperienza e garanzia come Filippi e Suriano, rispettivamente ala forte e centro di spessore. La squadra di casa è allenata da Coach Luigi Caprio e nell’ultimo match è stata corsara a Caserta dove ha portato a casa il risultato con uno sfavillante 71-83. Punti d’oro per la salvezza che di certo non sazieranno i padroni di casa che vorranno ancora far vedere il bel gioco che ben li descrive a discapito di una classifica che non ha sorriso.

Appuntamento dunque a Cercola per Domenica 9 Maggio ore 18:00 per Energy Green Esco Cercola - Miwa Energia Cestistica Benevento. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della squadra di casa.