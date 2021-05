Volley, play off: Energa San Salvatore e Volare partono bene Vittoria a Bari per le telesine, successo interno per le beneventane.

E’ cominciata come meglio non poteva l’avventura delle formazioni sannite nei play off promozione in serie B2. L’Olimpia Energa Volley San Salvatore Telesino si è imposta per 3 a 0 sul campo dell’Europa Bari dominando il match. Pariali tutti senza storia: 16-25, 18-25, 13-25.

La gara di ritorno andrà in scena sabato pomeriggio quando le ragazze di coach Francesco Eliseo giocheranno tra le mura amiche con fischio d’inizio alle 18:30. Il passaggio del turno è ipotecato, ma la tensione va tenuta comunque altissima.

Bene anche la Volare Benevento che si è imposta per 3 a 0 contro la Fideli Torretta Crotone. Partita con poca storia perché Mazzarini e compagne hanno vinto i parziali con i seguenti punteggi: 25-18, 25-16, 25-21, esprimendo una gran bella pallavolo. Sabato alle 18:00 la sfida di ritorno in programma a Crucoli in provincia di Crotone.