Accademia Volley, la seconda fase inizia contro l'Ottavima A Soccavo sfida importante, sannite senza Cona che ha finito la stagione ma recuperano Pericolo.

Scatta domani la Seconda Fase del Campionato di Serie C e che vedrà coinvolte le migliori dieci squadre della prima parte di stagione. Dopo aver terminato al primo posto il suo girone iniziale, l'Accademia si appresta a ripartire da zero facendo il suo esordio a Soccavo (NA) contro l'Ottavima, seconda classificata nel Girone D della Prima Fase. Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta di sette giorni fa con l'Oplonti (che tra l'altro sarà di nuovo avversario delle beneventane nelle prossime settimane) dopo aver collezionato cinque vittorie consecutive.

Una battuta d'arresto che sebbene non abbia inciso molto in termini di classifica ha sicuramente posto l'attenzione sulla necessità di tenere sempre alti rendimento ed attenzione, sia negli allenamenti settimanali che durante le gare, per non rischiare scivoloni che, a questo punto della stagione, potrebbero invece risultare determinanti ai fini del risultato finale. Ricordiamo che le dieci squadre partecipanti a questa Seconda Fase sono state suddivise in due gironi e solamente le prime due classificate di ogni raggrupperamento saranno qualificate alla Fase Finale che metterà in palio le due promozioni in B2. per questo ogni passo falso potrebbe risultare fatale per chiunque.

L'Accademia che ha perso il suo libero Cona per l'intero finale di stagione (al suo posto Tufo) si consola tuttavia con il recupero di Anna Pericolo, seppur non ancora al meglio e assente nelle ultime due gare. Una notizia sicuramente importante per l'intero sestetto beneventano che proverà a riscattare la prova di sette giorni fa e a iniziare nel migliore dei modi il nuovo cammino in campionato. La partita si preannuncia comunque molto complicata per le beneventane: l'Ottavima, infatti, è risultata la migliore di tutte le seconde classificate al termine della Prima fase e, pertanto, sarà un avversario scomodo e di sicuro valore. La partita si disputerà a porte chiuse al Polifunzionale di Soccavo (NA) a partire dalle ore 19.00