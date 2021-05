Benevento 5, serve un'altra impresa per andare avanti Alle 16:00 al PalaTedeschi arriva l’Ecocity Futsal Genzano.

Il gran giorno è arrivato per il Benevento 5, pronto a disputare il secondo turno (gara unica) dei play off del girone F di serie B contro l’Ecocity Futsal Genzano, match decisivo per accedere alla fase nazionale degli spareggi per la promozione in A2. Dopo aver superato sabato scorso l’ostico Junior Domitia nell’esordio di questa postseason, i sanniti sono consapevoli che anche la sfida contro i laziali sarà altrettanto difficile, come sottolinea l’allenatore Fabio Oliva. «Siamo pronti – dice - per affrontare quest’altra gara che come tutte le precedenti sarà impegnativa. Per noi non fa differenza l’avversario e questo è stato il filo conduttore di tutto il nostro cammino. I ragazzi si sono preparati bene anche questa settimana ed ho sensazioni buone. Quello che è stato provato in allenamento mi fa ben sperare e quindi siamo pronti anche per questa gara».

Durante il campionato i giallorossi si sono aggiudicati entrambe le sfide con l’Ecocity Futsal Genzano, ma da quelle due partite i laziali hanno cambiato molto. «Sicuramente – aggiunge il tecnico Oliva – loro sono una squadra diversa rispetto all’epoca, con una nuova guida e da quello che abbiamo potuto vedere dalle immagini ora sono più compatti e giocano in maniera differente. Non sarà facile affrontare questa squadra, però

come sempre ci affideremo alle nostre caratteristiche e cercheremo di metterli in difficoltà».

Fischio d’inizio alle ore 16 al PalaTedeschi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, previsti due supplementari da 5’ ognuno, senza calci di rigore. In caso di ulteriore parità, a proseguire il cammino nei play off sarà il Benevento 5 che ha chiuso al secondo posto la regular season. Diretta facebook sulla pagina del Benevento 5.