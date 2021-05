Il Benevento 5 non smette di stupire e vola in semifinale Superato anche l'ostacolo dell'Ecocity con una grande prestazione che ha regalato il 3 a 0 finale.

Il Benevento 5 non smette di stupire. Dopo le imprese durante la regular season ora tocca a quelle negli spareggi promozione. Al PalaTedeschi gli uomini di Fabio Oliva hanno superato anche l’ostacolo dell’Ecocity Genzano con una prestazione da applausi. Così come incredibile è stato il recupero di Volonnino e Galletto che hanno dato comunque un contributo importante nonostante non siano ancora al 100%.

Grande applicazione e attenzione difensiva sono il segreto di questa grande cavalcata. Il secondo turno dei play off è stata un'altra lezione di difesa e gestione dei momento importanti. Il 3 a 0 è frutto anche di colpi sopraffini come lo schema su angolo che ha regalato il vantaggio col tacco di Di Luccio e la benedizione di Virenti da posizione favorevole. Una giocata preparata che mostra la grandezza anche dello staff tecnico.

Nella ripresa il vantaggio ha permesso ai giallorossi di far male nel finale con un gol meraviglioso di Antonio Di Luccio per il raddoppio e il 3 a 0 di Cerrone a porta vuota a poco dalla sirena finale.

Con questo risultato il Benevento ha vinto la finale del girone F conquistandosi la possibilità di approdare alla fase nazionale. La semifinale andata e ritorno è in programma il 29 maggio e il 6 giugno contro il Cioli Ariccia Feros che si è imposto per 4 a 1 contro l’Eur Massimo, squadra che aveva battuto i sanniti nel penultimo atto della Fina Eight di Coppa Italia prima di alzare il trofeo.