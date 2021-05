Miwa Benevento corsara a Cercola I sanniti sono secondi nel proprio girone e mercoledì torneranno in campo contro Angri.

Vittoriosa la Miwa Energia nella sfida di ieri a Cercola. Nella seconda gara valida per la fase 2 del campionato, detta ad orologio, gli uomini di Coach Annecchiarico portano a casa i 2 punti con il risultato di 62-72.

Solita prova d’orgoglio in difesa per Murolo e compagni che nella gara contro gli ex Greco e Rianna hanno messo in campo tutta l’esperienza necessaria con alcune accelerate che hanno sancito la vittoria.

Primo quarto, infatti, a favore dei padroni di casa che chiudono sul 14-12 ma subiscono il ritorno della Miwa che prima dell’intervallo piazza un sonoro 15-26 staccando gli avversari.

Al rientro ancora Cercola prova a dire la sua recuperando ben 4 punti a fine terzo quarto (19-15) ma perdendone poi cinque sulla sirena con i cinghiali sanniti che si aggiudicano l’ultimo parziale (14-19).

Ottima la prova dei soliti Orefice, Ordine e Murolo con il giovane Diaz che si aggiunge, per questa volta, alla lista dei migliori in campo.

La Miwa Energia torna in campo già il prossimo Mercoledì 19 Maggio nella sfida contro Angri, perdente Sabato scorso in casa contro Forio per 63-73. Coach Annecchiarico spera di ritrovare Errico, in panchina a Cercola ma mai entrato, e continuare il filotto di vittorie che tiene gli uomini del Presidente Zullo saldi al secondo posto del proprio girone specialmente dopo l’importante sconfitta di ieri del Basket Club Irpinia a Salerno per 80-66. Appuntamento dunque Mercoledì alle 20:30 al Palazzetto Mario Parente per il match tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Angri Pallacanestro.