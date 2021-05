Nuoto, Europei: Pirozzi sotto i due minuti nei 200 sl La sannita accede alla semifinale con l'undicesimo tempo e tornerà in acqua questo pomeriggio.

Dopo il buon lancio nella staffetta 4x200 mista è arrivata la conferma nei 200 stile libero. Stefania Pirozzi c’è. La sua condizione è in crescita. Il muro dei due minuti è stato abbattuto, di mattina, con una gara lineare che fa ben sperare anche in ottica staffetta. La sannita ha nuotato nella quinta batteria in terza corsia. E’ partita con la consapevolezza che poteva fare meglio di ieri quando ha gareggiato in mezzo alle onde degli uomini. E il miglioramento c’è stato. La Bonnet è partita fortissimo, forse anche troppo, provando un passaggio spaventoso in 26’’75 ai 50. La portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli però non si è fatta destabilizzare, ha tenuto il ritmo programmato restando al fianco della polacca Aleksandra Polanska fino ai 150 metri prima di allungare e chiudere in 1'59''87.

Un rush finale che le ha regalato il secondo posto nella batteria e la certezza di tornare in acqua oggi pomeriggio per nuotare la semifinale con l’undicesimo tempo assoluto. Nessuno è andato fortissimo, la Seemanova che ha chiuso con la miglior prestazione ha nuotato 1’58’’25, davanti alla Bonnet (1’58’’33) e a Federica Pellegrini (1’58’’48).

La Pirozzi ai microfoni Rai, subito dopo essere uscita dall’acqua, è parsa molto soddisfatta. “Sono contenta, scendere sotto i due minuti al mattino è difficile. Erano due anni, visto che non abbiamo gareggiato, che non lo facevo. Ieri, lo ammetto, ha fatto tanta fatica a nuotare in mezzo ai maschi. Sapevo che quel tempo valeva meno in una gara femminile e oggi ho avuto la conferma. Sono contenta di aver fatto 1’59’’ alto”.

Tempo che non basterà per accedere alla finale di domani che sarebbe un sogno per la Pirozzi. Quel che più conta però è essere tornata sotto i due minuti e questo pomeriggio, le semifinali andranno in scena dalle 19:33, questo tempo andrà confermato o addirittura migliorato.