Nuoto, Europei: la Pirozzi dà segnali positivi nei 200 sl La sannita, eliminata in semifinale, ha nuotato due volte sotto il muro dei due minuti.

Nel complesso è stata una giornata positiva per Stefania Pirozzi. Dalla Duna Aréna di Budapest, dove sono in corso i campionati Europei di nuoto, sono arrivate risposte importanti. Nei 200 stile libero, specialità in cui la sannita ha sempre fatto vedere cose di discreto valore, è riuscita a scendere due volte sotto il muro dei due minuti. Una piccola impresa che mancava da tanto tempo, complice il lungo stop per via della pandemia.

La nuotatrice del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro ha nuotato una buona semifinale migliorando il crono del mattino di tre decimi (1’59’’57) chiudendo al sesto posto nella prima serie. Nel totale undicesimo tempo, proprio come era accaduto dopo le batterie del mattino. In finale l’Italia sarà rappresentata da Federica Pellegrini che ha strappa il terzo tempo dietro a Seemanova e Bonnet.

La sannita ai microfoni Rai ha mostrato la sua soddisfazione. “Sono contenta perché sono scesa due volte sotto i due minuti, avevo perso l’abitudine a fare più di un turno. Adesso pensiamo a venerdì quando ci sarà la staffetta 4x200”. E’ proprio quella la gara più attesa dalla Pirozzi. Il sogno è quello di salire sul podio ma non sarà per nulla facile.