Accademia Volley, rinviata la partita contro l'Oplonti Vesuvio Il covid frena ancora il torneo, giallorosse costrette ai box per un caso nella squadra avversaria

Niente partita questo weekend per l'Accademia. L'Oplonti Vesuvio, prossimo avversario delle giallorosse, ha infatti dato comunicazione di positività al Covid alla Fipav Campania che, pertanto, ha decretato la sospensione immediata della gara in programma sabato 22 maggio alla Palestra Rampone di Benevento con recupero da stabilire.

Uno stop forzato quindi per l'Accademia che aveva debuttato in modo vincente sabato scorso contro l'Ottavima e vede temporaneamente interrotta la sua rincorsa alle prime posizioni del girone. La società dichiara tuttavia tutta la sua vicinanza e solidarietà all'Oplonti con l'auspicio di recuperare quanto prima la gara con tutti i protagonisti in piena salute.

La squadra intanto continuerà gli allenamenti in vista del doppio impegno ravvicinato previsto giovedì 27 e sabato 29 rispettivamente contro la Primavera Avella e Salerno Guiscards.