Tennis, serie B1: il TC 2002 batte Milago con un netto 5-1 Noce, Liucci e Vilardo conquistano tre punti nei singolari, vincenti anche i doppi.

Dopo il pareggio 3-3 in trasferta nella prima giornata, contro il TC Ca’ Del Moro, è arrivato il primo successo stagionale per il TC 2002 Benevento Ansi Formazione nel campionato a squadre maschile di serie B1. Il circolo del direttore tecnico Antonio Leone ha passeggiato contro il TC Milago, imponendosi tra le mura amiche per 5-1.

Match subito in discesa per i sanniti grazie a Gabriele Noce e Francesco Liucci, che hanno battuto rispettivamente Matteo Magri (6-2 6-2) e Giorgio Banfi (6-3 6-2). Nei due successivi singolari Francesco Vilardo (nella foto) ha dato il punto del 3-0 ai suoi superando Massimo Luca con un doppio 6-2, mentre Francesco Pallavanti è stato battuto in due set (6-2 6-3) da Edoardo Cattaneo che ha regalato al TC Milago l’unica vittoria di giornata. Anche i doppi sono stati infatti terreno fertile per i sanniti. La coppia Organista-Vilardo ha superato per 6-3 6-4 Luca Massimo e Matteo Magri, mentre Liucci e Noce hanno avuto la meglio su Banfi-Cattaneo con un netto 6-1 6-2.

Con il primo successo stagionale la squadra di Leone sale a quota 4 in classifica e domenica 30 maggio potrà riposare prima di tornare in campo mercoledì 2 giugno quando ospiterà i romani del Play Pisana.