Tennis, B2 femminile: TC 2002 ko contro il CT Degli Ulivi Sannite travolte sulla terra rossa salentina per 4-0. Domenica gara interna con Pescara.

All’esordio tra le mura amiche nel campionato femminile di serie B2 contro Palermo, il TC 2002 Benevento Ansi Formazione aveva strappato un pareggio per 2 a 2, mentre nella prima trasferta è arrivato un pesante ko. Per la giovane squadra guidata da Simone Perifano non c’è stato scampo contro il CT Degli Ulivi di Tuglie in provincia di Lecce che si è imposto per 4-0.

Sara Milanese è stata battuta 6-2 6-1 da Aneta Laboutkova, stesso risultato per Flaminia Scara’ su Carolina Troiano, mentre Tiziana Rossini ha inflitto a Federica Papa un doppio 6-0. Sannite ko anche nel doppio col duo Troiano-Milanese superate per 6-1 6-1 dalla coppia Rossini-Rescaldani. Domenica 30 maggio il TC 2002 Benevento Ansi Formazione ospiterà il CT Pescara.