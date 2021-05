Scherma, Boscarelli a caccia del titolo tricolore a Cassino Week end intenso per l’Accademia Olimpica Beneventana “Maestro Antonio Furno”.

Sarà un weekend ricco di impegni quello che attende l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”. Si parte domani, venerdì 28 maggio, con i campionati italiani assoluti di spada femminile in programma a Cassino ai quali parteciperà la campionessa Francesca

Boscarelli che punta a conquistare il terzo titolo tricolore della sua carriera.

Domenica 30 maggio, invece, sarà la volta dei giovani schermidori impegnati nel Campionato GPG regionale a Casagiove. Sono 19 gli spadisti beneventani in gara che, sotto la guida dei Maestri Dino Meglio e Francesca Boscarelli e dei tecnici Martina Corradino e Giulio Miele, proveranno a confermare quanto di buono fatto nello scorso GPG del 2 maggio.

Sempre da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno, toccherà alla campionessa Rossana Pasquino salire in pedana per i campionati italiani assoluti di scherma paralimpica in programma a Villafranca di Verona. La spadista e sciabolatrice beneventana, con già in tasca il pass per le prossime Paralimpiadi di Tokyo, proverà a conquistare un altro titolo prestigioso per arricchire il proprio palmares.