Miwa Benevento, domenica trasferta nella tana di Agropoli Partita che conta poco per i sanniti ma può valere una stagione per i padroni di casa.

Ultima partita di campionato, domenica 30 Maggio alle 18:00, quella tra New Basket Agropoli e Miwa Energia. La squadra di casa si trova al bivio della stagione. In caso di vittoria della Miwa, e in contemporanea di Lamezia contro il Basket Club Irpinia, la squadra cilentana perderebbe l’accesso ai playoff classificandosi terza. In caso di vittoria di Agropoli, invece, l’accesso ai playoff è garantito e casomai Forio vincesse a Salerno in una sfida di fuoco sarebbe al primo posto della classifica. Una serie di sliding doors fatali che promettono sorprese a tutti gli appassionati della palla a spicchi campana.

Partita dal sapore romantico per il play dei cinghiali Andrea Murolo, agropolese doc, che vorrà di certo dimostrare tanto a casa sua. Lui e i suoi compagni, però, si troveranno di fronte una squadra organizzata con, a brillare, le stelle Pekic e Tarolis. Il primo è una guardia montenegrina, gran tiratore che finora ha messo a segno ben 170 punti mentre il secondo è un centro lituano da 182 punti in stagione. La squadra di Coach Lepre è un avversario ostico e composta da un mix di giovani e giocatori più esperti contro i quali è vietato abbassare la guardia.

In casa Benevento, invece, ancora fermo ai box Orefice che seguirà i compagni ma per cui è davvero difficile prevedere un utilizzo. Andrà in campo Errico nonostante qualche acciacco che lo accompagna ormai da qualche giornata. Il prossimo weekend ci fornirà le squadre che si affronteranno per il sogno chiamato serie B.