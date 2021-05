Sannio Boxe, riunione pugilistica a S. Martino Valle Caudina Il presidente Pisaniello: "Stiamo lavorando in maniera attenta sui nostri pugili".

Continua l’attività della Sannio Boxe. Prevista per sabato 29 maggio, infatti, una riunione pugilistica per le categorie AOB maschili e femminili. La location è la palestra “Antonio Pisaniello”, sita nell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di S. Martino Valle Caudina (AV). "L’impegno è massimo e proprio per questo abbiamo una ricca agenda di eventi", queste le parole del presidente della Sannio Boxe Valerio Pisaniello. "Siamo giunti alla terza riunione in due mesi e questo a dimostrazione che stiamo investendo molto nel rilancio del pugilato, purtroppo danneggiato dalla pandemia, ma stiamo soprattutto investendo sui nostri pugili. Insieme ai tecnici Stefano Viglione e Pasqualina Delli Paoli – continua il presidente – stiamo attuando un lavoro certosino sui giovani atleti creando tutte le condizioni affinchè possano dare il meglio. Un ringraziamento, inoltre, va al delegato allo sport Giuseppe Pedoto, all’amministrazione comunale e al dirigente scolastico per la disponibilità e l’ospitalità dimostrata» conclude.