Scherma, Boscarelli fermata dalla Traditi Per la sannita undicesimo posto ai tricolori di Cassino nella prova di spada.

A Cassino, dove sono in corso i Campionati Italiani Assoluti 2021, Francesca Boscarelli non è riuscita a salire sul podio. La spadista che difende i colori dell’Esercito e dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma intitolata al “Maestro Antonio Furno”, non è andata oltre un undicesimo posto.

Per lei inizio di giornata positivo con il girone superato con enorme facilità. Nelle sfide ad eliminazione diretta la Boscarelli ha tirato bene battendo prima Francesca Parmesani 15-7, poi Giulia Navazzotti 15-8 e Giordana Gallina 15-2. La corsa della campionessa sannita si è fermata nell’assalto contro Gaia Traditi che è stata brava ad imporsi per 15-12 e conquistare il passaggio del turno. Un peccato per la Boscareli, che ha terminato la sua prova all'undicesimo posto, anche perché sarebbe stato bello vederla a confronto con Rossella Fiamingo nell’assalto dei quarti di finale. Il titolo tricolore è stato vinto da Giulia Rizzi che ha battuto in finale la vice campionessa olimpica per 15-10.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 - SPADA FEMMINILE - Cassino, 28 maggio

Finale

Rizzi (Fiamme Oro) b. Fiamingo (Carabinieri) 15-10



Semifinali

Rizzi (Fiamme Oro) b. Santuccio (Fiamme Oro) 15-7

Fiamingo (Carabinieri) b. Cagnin (Aeronautica Militare) 15-9



Quarti di finale:

Rizzi (Fiamme Oro) b. Briasco (Cesare Pompilio Genova) 15-7

Santuccio (Fiamme Oro) b. Ferrari (Aeronautica Militare) 15-8

Fiamingo (Carabinieri) b. Traditi (Fiamme Oro) 15-9

Cagnin (Aeronautica Militare) b. Marzani (Centro Sportivo Esercito) 14-13



Classifica (180): 1. Giulia Rizzi (Fiamme Oro), 2. Rossella Fiamingo (Carabinieri), 3. Beatrice Cagnin (Aeronautica Militare), 3. Alberta Santuccio (Fiamme Oro), 5. Roberta Marzani (Centro Sportivo Esercito), 6. Gaia Traditi (Fiamme Oro), 7. Brenda Briasco (Cesare Pompilio Genova), 8. Marta Ferrari (Aeronautica Militare).