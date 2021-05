HC Sannio, ultimo impegno stagionale a Civitavecchia Fischio d'inizio previsto alle 11:00.

Si avvia alla conclusione la stagione agonistica di pallamano che per la prima volta ha visto tra le partecipanti al campionato nazionale di serie B una formazione seniores dell’H.C.Sannio Benevento. La formazione sannita terminerà le gare ufficiali con la trasferta di Civitavecchia domenica 30 maggio. Ultima uscita stagionale che vedrà tutti i ragazzi di Benevento sportarsi sui lidi del litorale laziale dopo aver onorato l’impegno sportivo previsto per le 11,00 del mattino. Come per tutte le altre gare disputate nel mese di maggio, scopo principale di questa particolare e difficile stagione agonistica era poter sostenere tutti coloro che hanno voluto proseguire le attività sportive nonostante la pandemia rendesse particolarmente difficile ogni allenamento ed ogni gara, tra prescrizioni per il covid e tamponi. Ciononostante tanti ragazzi appassionatissimi hanno superato anche i momenti più difficili, tra stop vari e zone rosse, riuscendo a disputare le poche gare che il calendario di quest’anno proponeva.

Oltre ai giovani già avviati da tempo alla disciplina sportiva della pallamano, si sono aggiunte new entry provenienti dalle collaborazioni scolastiche e dalla sinergia con altre Associazioni sportive non solo di pallamano. Per i più piccoli, particolarmente emozionante la loro unica gara casalinga del campionato under 15 che ha visto per la prima volta alcuni di loro confrontarsi con i propri coetanei, dopo ben oltre un anno di inattività. L’auspicio è che si rientri alla normalità in genere e sportiva in particolare, affinché i ragazzi possano vivere serenamente le loro esperienze.

Per tutto il mese di giugno proseguiranno gli allenamenti in attesa della definizione delle date dei tornei estivi open, organizzati in collaborazione con altre Associazioni e con l’US ACLI Benevento, fino a giungere al torneo “Nel segno del Capitano”, crocevia della stagione sportiva che termina ed avvio della stagione 2021 2022. Oltre all’attività giovanile, il mese di giugno vedrà ai nastri di partenza l’avvio delle serate dedicate alle gare con e tra i Master, “MASTERS NIGHT”: iniziativa che ha riscosso un ampio numero di adesioni non solo tra gli ex atleti sanniti, ma anche da parte dei loro coetanei residenti in altre province, che per l’occasione raggiungeranno la città di Benevento e potranno rivedersi e divertirsi disputando delle gare di preparazione agli eventi del circuito internazionale solitamente frequentato da alcuni di loro che, nonostante l’età, sono ancora disposti ad aiutare i più giovani nei loro percorsi di crescita, sfruttando l’occasione per tenersi in forma e divertirsi, condividendo finalità ludica ed inclusione sociale.

Sul punto il Presidente Luciano: “Al termine della stagione agonistica, seppur breve, si è intrapreso un bel percorso e potendo contare sullo staff tecnico sannita di comprovata e pluriennale esperienza, tutti i ragazzi del settore maschile hanno potuto prendere parte al campionato nazionale ed i più piccoli anche al campionato under 15, sebbene in forma ridottissima. Ogni atleta ha potuto partecipare da protagonista ed attivamente oltre che agli allenamenti anche alle gare giovanili di categoria e seniores ed in questo particolare momento è stato un vero miracolo sportivo, sia per la mancanza di un campo da gioco adeguato, essenziale punto di riferimento, sia per la mancanza di sponsorizzazioni. Resilienza doveva essere e nonostante le difficoltà si è consentito in ogni modo a tutti di fare sport in questo anno di chiusure ed è stato un traguardo importante per tanti ragazzi, momento essenziale per la loro salute fisica e mentale. Tutto ciò ha spinto un nutrito gruppo di appassionati e di sportivi veri che mi onoro di rappresentare, conoscendone personalmente la serietà e l’abnegazione ad avviare e concludere l’anno sportivo che vedrà, finalmente con l’inizio delle serate dedicate anche ai Master, il trend d’union tra le vecchie generazioni e le nuove, attraverso un importantissimo momento d’incontro e socializzazione con cui tramandare radicate tradizioni sportive”.