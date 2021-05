Super Accademia nel big match contro il Salerno Guiscards Netta vittoria per le giallorosse che rafforzano il primato in classifica.

Strepitosa vittoria per l'Accademia che ieri pomeriggio ha battuto 3-0 (25-20, 25-13, 25-17) il Salerno Guiscards nel big match della quarta giornata della Seconda Fase del campionato di Serie C. A guardare il punteggio sembrerebbe una partita fin troppo facile ma è il frutto di una prestazione super di tutto il sestetto giallorosso che ha letteralmente surclassato quella che fino a ieri era l'unica squadra imbattuta di tutta la Serie C con un solo set lasciato agli avversari. Una Accademia praticamente perfetta quella scesa in campo ieri al Rampone, a sole 48 ore dall'impegno infrasettimanale contro l'Avella, che ha saputo trovare la giusta foga agonistica e a giocare su livelli altissimi. Sicuramente la miglior Accademia stagionale, spinta da una Anna Pericolo spaziale (altri 21 punti a referto in questo campionato) e da un intero sestetto sapientemente orchestrato dalla regia di Tenza che ha distribuito il gioco senza dare punti di riferimento alle avversarie. Una partita dominata dall'inizio alla fine, come ammesso sportivamente a fine partita anche dal tecnico salernitano Tescione, dove l'Accademia ha mostrato non solo una fase d'attacco micidiale ma anche una fase di difesa davvero eccellente, a dimostrazione dello spirito con cui le giallorosse sono scese in campo. Contro un'Accademia così neanche Salerno, una delle squadre più accreditate al salto di categoria, è riuscita a impensierire le padrone di casa, forse anche sorpresa dal rendimento delle giallorosse, senza mai riuscire a imporre le giocate delle scorse settimane.

Tabellino

Accademia Volley: Tufo (L1), Guerriero 1, De Santis ne, Pericolo 21, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 5, Grimaldi 9, Tenza 7, Della Gatta ne, Pisano 5, Malatesta ne, Bosco ne, Iannelli ne, Verdino (L2) ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Salerno Guiscards: Gigantino (L2) ne, Rossin 8, Lanari (L1), Marra 1, Verdoliva 3, Sergio ne, Sorrentino 11, Izzo 3, Troncone 3, Morea ne, Sabato 6, De Matteo. All. F. Tescione.

Parziali: 25-20, 25-13, 25-17.