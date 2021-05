Accademia Olimpica Furno, incetta di medaglie a Casagiove Nel week end i sanniti grandi protagonisti in pedana con quattro ori, un argento e un bronzo.

Fenomeno Accademia. Nel panorama della scherma giovanile regionale l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” è sempre più protagonista. Nel secondo GPG svoltosi a Casagiove nello scorso weekend i giovani spadisti sanniti ripetono il grande successo ottenuto un mese fa nel primo campionato regionale.

Il nutrito gruppo di ragazzi, ben 17, guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Giulio Miele e Martina Corradino hanno ottenuto 4 ori, un argento e un bronzo, oltre ad altri importanti piazzamenti.

In campo femminile nella categoria Allievi arriva finalmente il primo posto per Vittoria Panarese che in finale ha superato Laura Chiacchio del Posillipo Napoli per 15-8. In quest’ultima categoria, dove mancavano per motivi familiari le sorelle Chiara e Francesca Mastroncinque, si registrano gli ottimi piazzamenti di Caterina Mucci, Gioia Zampelli, Elena Sofia Novelli, Ginevra Fiaschi e Ludovica Maria Pino.

Nella categoria Giovanissime finale tutta in casa Accademia. Questa volta Nina De Curtis cede il passo alla sua compagna Diletta Panarese che conquista il suo primo titolo confermando il bellissimo percorso di crescita.

Nella categoria Bambine l’Accademia ha ottenuto il primo e il terzo posto. Sul gradino più alto si conferma Giulia Caporaso che bissa il successo dello scorso 2 maggio. Medaglia di bronzo, invece, per Sofia Luongo anche lei sul podio per la seconda volta consecutiva.

Tra i ragazzi, nella categoria Bambini nuova medaglia d’oro per Antonio Del Vioscovo, mentre terzo posto per Antonio Di Domenico. Nella stessa categoria soddisfacente quinto posto per Riccardo De Lerma e buon piazzamento anche per Leonardo Zotti. Ottime prove sono arrivate anche nella categoria Giovanissimi grazie ad Andrea Milano e nella categoria Allievi con le lodevoli prestazioni di Matteo Giardiello e Ivo Pacelli.

Con questi prestigiosi risultati l’Accademia Olimpica “Maestro Antonio Furno” si conferma al centro del movimento schermistico regionale a dimostrazione che il lavoro e la passione vengono sempre premiati.