Miwa Benevento battuta ad Agropoli e con la testa già ai play off I sanniti perdono 79-70 una gara senza grosso valore per la classifica.

Finisce 79-70 per Agropoli l’ultima sfida della fase 2 del campionato di basket di Serie C Gold. Una sconfitta che lascia pochi effetti se non quelli di portare proprio la squadra di casa ai playoff con la seconda posizione finale. La squadra cilentana, infatti, avrebbe perso l’accesso vista la vittoria di Salerno contro Forio, che cade per la prima volta in stagione, e quella di Lamezia con il BC Irpinia.

Per la Miwa Energia nulla da registrare se non la garanzia di conoscere la sfidante per i playoff. Sarà proprio Salerno, già vincente contro i cinghiali sanniti qualche settimana fa, a sfidare Coach Annecchiarico ed i suoi ragazzi.

Si parte già dalle semifinali ma con la variante della doppia sfida senza nessuna eventuale gara tre. A passare il turno, dunque, sarà la squadra ad aver messo a segno più punti in totale. Prima gara a Benevento, peggio classificata, Domenica 6 Giugno alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport Mario Parente.