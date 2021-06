Accademia, il tour de force prevede la sfida con l'Oplonti Giovedì alla palestra Rampone importante sfida per la capolista.

Altro turno infrasettimanale l'Accademia Volley. Dopo quello della scorsa settimana, è previsto infatti un altro doppio impegno per le giallorosse che già domani torneranno nuovamente in campo per il recupero della gara casalinga con Oplonti, inizialmente prevista per il 22 maggio e rinviata per alcuni casi di Covid registrati nella squadra napoletana, oltre che sabato 4 giugno, sempre a Benevento, con l'Ottavima Napoli come da programma.

Per l'Accademia si tratta di un vero tour de force visto che le giallorosse, al termine della gara di sabato prossimo, si ritroveranno con ben quattro partite disputate in soli dieci giorni. Tuttavia la formula del campionato così compressa e le tante partite ancora da disputare necessitano di questi ritmi e, pertanto, diventa importante per tutti anche dosare bene le energie senza però condizionare il rendimento in campo.

La partita con l'Oplonti non è sicuramente facile, visto che proprio le napoletane hanno inflitto finora l'unica sconfitta del torneo all'Accademia. Nell'ultima giornata della Prima Fase, infatti, l'Oplonti fu protagonista di un'ottima prestazione con una netta vittoria in tre set. Il bilancio stagionale tra le due formazioni è invece di 1-1, avendo l'Accademia sconfitto l'Oplonti con il medesimo punteggio nella sua gara casalinga. Le due formazioni, poi, si ritroveranno di fronte per la quarta volta a distanza di poco più di una settimana, nella gara di ritorno di questa Seconda fase prevista per sabato 12 giugno. La gara si disputerà a porte chiuse al Rampone di Benevento a partire dalle ore 18.15.