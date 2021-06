Tennis, pareggio per il Tc 2002 contro il Play Pisana Vittorie per Vilardo e Liucci, ko Pallavanti e Noce, domenica trasferta a Trento.

E’ arrivato un pareggio per 3-3 nel terzo impegno del TC 2002 Benevento Ansi Formazione nel campionato di serie B. Contro il circolo romano del Play Pisana del presidente Max Giusti, noto conduttore televisivo e neo consigliere della Fit, che ha seguito la squadra in trasferta al circolo di via Salvemini, gli uomini di Antonio Leone hanno vinto due singolari e un doppio. A portare a casa i punti sono stati Francesco Liucci e Francesco Vilardo, che hanno superato rispettivamente Simone Macchione (6-0 6-2) e Tomas Lipovsek Puches (1-6 7-6 7-6) numero 620 della classifica ATP. Ko invece Gabriele Noce e Francesco Pallavanti superati in due set da Gian Marco Ortenzi (7-5 6-4) e Massimo Pizzigoni (6-3 7-5). Nei doppi la coppia Liucci Noce è stata battuta dal duo Lipovsek Puches-Ortenzi per 6-2 6-4, mentre Organista e Vilardo hanno avuto la meglio su Maccione e Pizzigoni per 6-3 6-1. Domenica la squadra del direttore tecnico Antonio Leone sarà impegnata nella lunga trasferta di Trento che è prima in classifica a punteggio pieno avendo vinto i primi tre incontri.