L'Accademia è un rullo compressone, Vesuvio Oplonti ko Le giallorosse vincono in tre set e restano al comando della classifica.

Terzo successo in otto giorni per l'Accademia che ieri pomeriggio al Rampone ha battuto 3-0 (25-11, 25-19, 25-21) il Vesuvio Oplonti (NA) nel recupero della seconda giornata della Seconda Fase del campionato di Serie C.

Dopo la bella prova di sabato scorso contro Salerno, le giallorosse si ripetono anche stavolta, soprattutto nei primi due set praticamente a senso unico. Al pronti via è già 10-1 Accademia, a dimostrazione di come le padrone di casa abbiano intenzione di indirizzare subito bene la partita e grazie soprattutto all'ottima intesa tra Tenza e le due Anna giallorosse. Pericolo e Grimaldi, infatti, affondano i loro colpi con una facilità impressionante e per la difesa dell'Oplonti sono dolori. Soltanto nella terza frazione la partita rimane in equilibrio praticamente fino alle battute finali. La squadra ospite inizia a trovare buone traittorie d'attacco sia al centro che sulle bande. L'Accademia resta comunque in scia delle avversarie e piazza l'allungo vincente proprio nel momento decisivo. E' Martino Pisano a mettere a terra il pallone del 25-21, alla seconda palla match Accademia, che vale la vittoria.

Le beneventane chiudono così il girone di andata della Seconda Fase a punteggio pieno e si candidano prepotentemente come candidata principale al passaggio alla Fase Finale. In attesa delle due gare ancora da diputare tra le altre quattro formazioni del girone, l'Accademia ha otto punti di vantaggio sulla terza posizione e sei sulla seconda, anche se con una gara in più. L'auspicio è di proseguire subito su questa scia visto che il calendario non ammette pause: domani pomeriggio, infatti è prevista una nuova gara di campionato, sempre al Rampone, contro l'Ottavima Napoli, la quarta in dieci giorni per le beneventane, chiamate in queste settimane davvero agli straordinari. La partita si disputerà a porte chiuse con orario di inizio fissato alle ore 19.00.

Tabellino

Accademia Volley: Tufo (L1) 1, Guerriero 5, De Santis ne, Pericolo 14, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 2, Grimaldi 10, Tenza 5, Della Gatta, Pisano 9, Malatesta ne, Bosco ne, Iannelli ne, Verdino (L2) ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Oplonti Vesuvio: Esposito F. 1, Esposito T. 8, Ferrieri, De Santis (L), Cariello 10, Rendina 9, Esposito B. 9, Lamberti M 1, Celotti 2. All. F. Varotenuto.

Parziali: 25-11, 25-19, 25-21.