Tennis, al TC 2002 il Torneo Open "Città di Benevento" Si parte il 14 giugno, iscrizioni aperte fino a venerdì 11 giugno.

L’A. S. D. Tennis Club 2002 comunica che è possibile effettuare le iscrizioni al Torneo Open “Città di Benevento” 2021, in programma presso il nostro circolo da lunedì 14 a domenica 27 giugno. Alle gare in programma di singolare maschile e singolare femminile con un montepremi complessivo di 500,00 euro, potranno partecipare tutti i tesserati FIT atleta agonistica classificati fino a 2.1. La formula degli incontri fino ai quarti di finale dei tabelloni principali, sarà al meglio dei tre set con l’applicazione del super tie-break in sostituzione dell’eventuale terzo set e punto secco in caso di 40 pari in tutti i giochi, mentre per le semifinali e finali dei tabelloni, tutti gli incontri si disputeranno con regolamento tradizionale (con i vantaggi sul 40 pari e terzo set normale).

Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 11 giugno 2021, tramite il modulo elettronico presente sul nostro sito e tramite il PUC della Federazione Italiana Tennis.