Tennis, TC 2002 Benevento Ansi Formazione ko a Trento Vince Vilardo e il doppio Noce-Liucci, pesano i tre ko in singolare.

E’ arrivata ancora una sconfitta per il TC 2002 Benevento Ansi Formazione nel campionato di serie B1 maschile. La squadra guidata dal direttore tecnico Antonio Leone, non è riuscita a portare punti a casa dalla lunga trasferta di Trento contro l’Ata Trentino. I padroni di casa si sono imposti per 4-2 in una sfida comunque equilibrata.

Nei singolari Francesco Vilardo ha battuto Luciano Darderi per 7-6 6-1, ko invece Francesco Liucci che ha ceduto 6-1 6-2 contro Mattia Bernardi. Sconfitta anche per Gabriele Noce che ha perso in tre set 6-4 2-6 0-6 contro Julian Lenz Fridrich. Nulla da fare per il giovanissimo Francesco Pallavanti ko 6-3 6-2 con Davide Ferraroli.

Nei doppi Noce e Liucci hanno portato il secondo punto al circolo sannita imponendosi per 6-3 6-2 sulla coppia Bernardi-Ferraroli. Mentre il duo Organista-Vilardo ha lottato contro Fridrich e Darderi perdendo il primo set 6-3 ma rifacendosi nel secondo vinto 6-1. Si è deciso tutto al super tiebreak dove i padroni di casa si sono imposti per 10-7. Poteva essere il punto del 3-3 a testimonianza dell’equilibrio che c’è stato nella sfida dove l’Ata Trentino ha fatto la differenza nei singolari.

Domenica per il TC 2002 Benevento Ansi Formazione sfida interna contro la Società Canottieri Casale.