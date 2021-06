"In campo con Chiara", il 30 giugno allo Stadio Pacevecchia Un evento sportivo in ricordo di Chiara Lonardo, pallavolista prematuramente scomparsa nel 2018.

La Smile Basket School annuncia l’evento benefico in ricordo dell’atleta beneventana Chiara Lonardo, organizzato con il patrocinio del Comune di Benevento e dell'AIRC, che si terrà il prossimo 30 giugno alle ore 18,45 presso lo Stadio Pacevecchia di Benevento. La manifestazione vedrà in campo due squadre miste composte da calciatori, cestisti, rugbisti e giornalisti che si sfideranno in due match amichevoli sui campi di basket e calcio in favore della ricerca contro il cancro.

Durante l'evento le amiche pallavoliste di Chiara si sfideranno invece in un'inedita partita di green volley nel ricordo amorevole di Chiara. L'evento sarà gratuito ed aperto al pubblico anche se i posti saranno limitati nel rispetto della normativa in materia di COVID-19.