Miwa Benevento, l'orgoglio non basta. Salerno vola in finale I sanniti vincono in trasferta ma non riescono a ribaltare il punteggio dell'andata.

Termina con una vittoria la stagione della Miwa Energia Cestistica Benevento. I ragazzi di Coach Annecchiaricohanno sfoderato ieri sera una prestazione d'orgoglio e hanno portato a casa una vittoria tanto inutile dal punto di vista del risultato finale quanto importante per il prestigio dell’intera società.

Partita sin da subito in equilibrio con la Miwa che, dopo il pareggio del primo quarto, chiude secondo e terzo a +5 e +3arrivando ad affrontare l’ultima frazione con un +8 ben augurante. Salerno però torna in partita e chiude in parità il quarto quarto annullando le speranze di Benevento e lasciando agli ospiti una vittoria che proietta Pleykis e compagni in finale.

Resta l’amaro in bocca, visto il punteggio finale di 67-75 per l’ultimo maledetto quarto della gara 1 al PalaParente dove la squadra del Presidente Zullo ha subito un netto 6-32. Ottime le prestazioni di Orefice e Smorra su tutti in una gara comunque molto divertente per il pubblico presente. La finale per la promozione in Serie B sarà tra Forio e proprio Salerno.

Il tabellino.

Pallacanestro Salerno - Miwa Energia Cestistica Benevento 67-75

(17-17/16-21/20-23/14-14)

Pallacanestro Salerno

Chaves 13, Naddeo 1, Izzo 5, Marchetti 5, De Martino 0, Pleikis 24, Malpede 12, Ronconi 7, Iannone 0, Truglio, Coda n.e.

Miwa Energia Cestistica Benevento

Orefice 20, Smorra 19, Murolo 8, Ordine 8, Cotena 8, Loncarevic 5, Morra 5, Errico 2, Diaz 0, Damiano 0, Laudanna 0, Laudando 0