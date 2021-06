Accademia Volley, manca un punto per ipotecare la finale Giallorosse a Boscoreale per conquistare la matematica certezza contro il Vesuvio Oplonti.

Le giallorosse sono attese dall'ultimo trittico ravvicinato di partite (tre gare in otto giorni) che decreteranno le squadre qualificate alla Fase Finale. L'Accademia è a un punto dalla matematica certezza di partecipare all'ultimo appuntamento della stagione, quello che metterà in palio le due promozioni in B2 ma vuole difendere fino alla fine il primo posto nel girone per avere il vantaggio del fattore campo nelle gare successive.

Si comincia domani a Boscoreale (NA) contro il Vesuvio Oplonti, unica squadra che finora ha battuto in questa stagione l'Accademia. Proprio nella gara disputata sul campo delle oplontine durante il primo girone di stagione, le giallorosse furono sconfitte nettamente per 3 a 0: da allora cinque vittorie consecutive e un solo set lasciato alle avversarie. Un momento sicuramente positivo per il roster allenato da Vittorio Ruscello che punta a continuare su questa scia e a staccare fin da subito il pass per la Fase Finale.

L'Oplonti arriva invece all'appuntamento di domani rilanciato dalla vittoria nel recupero di mercoledì scorso contro Salerno quando, sotto di due set, è riuscito in una clamorosa rimonta culminata con la vittoria al tie break. Si è trattato dell'ennesima dimostrazione del valore di una squadra che, seppur in ritardo in classifica rispetto all'Accademia, ha tutte le carte in regola per creare problemi alle giallorosse. La gara si disputerà a porte chiuse alla Palestra ITC Vesevus di Boscoreale a partire dalle ore 19.00.