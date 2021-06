Pazzo Benevento 5, dall'inferno al paradiso della vittoria nella finale d'andata I sanniti, sotto 4-1, ribaltano la sfida, e vincono 4-5. Sabato al PalaTedeschi c'è in gioco l'A2.

Dall’inferno al paradiso, passando per il purgatorio di un pareggio durato pochissimi secondi. Il Benevento 5 ha espugnato il Palasport di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria, con una partita incredibile terminata 5-4.

I giallorossi non hanno brillato in avvio. Squadra contratta. A tratti irriconoscibile che è andata sotto nel punteggio dopo quattro minuti col gol di capitan Pannuti. La reazione è arrivata con la specialità della casa: lo schema su palla fa fermo. E’ stato Volonnino a concretizzare la situazione studiata a tavolino da Fabio Oliva. L’1-1 però è stato solo una flebile illusione. La Polisportiva Futura ha alzato i ritmi e ha dilagato nella parte finale della prima frazione. Dall’1-1 al 4-1 con la rete su punizione di Zamboni, aiutato da una deviazione, e la doppietta dell’esperto Pedotti. Serie A2 lontana con una montagna da scalare. Una mazzata tremenda per capitan Botta e compagni che potevano alzare bandiera bianca quando i padroni di casa hanno fallito il quinto gol. Un pericolo scampato che si è trasformato in una scossa decisiva. Ancora una palla ferma ha dato il via alla rimonta. Il gol di Botta, che fa passare la sfera sotto le gambe del portiere, cambia la partita. In rapida successione arriva il 4-3 di Calavitta, con un ottimo taglio sul secondo palo dopo la conclusione mancina di Stigliano, e poi con il pareggio di Ranieri che esce dalla porta e inventa un pallonetto da sogno. Dall’inferno al purgatorio con una porta con vista paradiso aperta dal delizioso piede sinistro di Stigliano per il 4-5. Questo è il futsal: emozionante, imprevedibile, a tratti sportivamente parlando anche drammatico.

Negli ultimi due minuti il Benevento 5 ha raggiunto il bonus del quinto fallo e deve difendere con la spada di Damocle del possibile tiro libero. Ma la squadra è concentrata. L’occasione è troppo ghiotta per sbagliare. Il miracolo non va sprecato e diventa realtà dopo il suono della sirena. Il primo tempo è stato di marca calabrese, il secondo ha regalato la devastante risposta campana. In tre minuti quattro gol per infliggere il secondo ko casalingo in questa stagione alla Polisportiva Futura. Il Benevento 5, sabato al PalaTedeschi, dovrà difendere il vantaggio ma senza dimenticare che il Futsal è uno sport dove può succedere di tutto come dimostra la finale d’andata della sfida che vale la serie A2.