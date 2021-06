Pallamano, due sanniti in raduno a Chieti con l'under 17 Si tratta di Lorenzo Fragnito e Ivano Rosso che resteranno in ritiro fino al 27 giugno.

Ha preso il via ieri a Chieti il raduno della Nazionale italiana under 17 che durerà fino al 27 giugno. Al Centro Federale il direttore tecnico Riccardo Trillini ha convocato 30 giovani atleti tra cui ci sono i sanniti Lorenzo Fragnito (2005) e Ivano Rosso (2004).

L’elenco dei 30 convocati da oggi a Chieti:

PORTIERI: Mattia Chirivi Grassi (PO - Medicea - 2005), Alessandro Lubinati (PO - Pressano - 2004), Francesco Albanesi (PO - Cingoli - 2004), Francesco Scarcelli (PO - Conversano - 2005)

ALI: Jacopo Cioni (AS - Ambra - 2004), Tommaso De Angelis (AS - Fasano - 2005), Lorenzo Fragnito (AD - Benevento - 2005), Federico Urbaz (AS - Trieste - 2004), Andrea Mazzone (AD - Crazy Reusia - 2005), Giorgio Adamo (AD - Il Giovinetto - 2004)

TERZINI & CENTRALI: Sebastian Carabulea (TD - Carpi - 2004), Francesco Cremonini (CE - Bologna - 2005), Giuseppe De Ruvo (TS - Lions Teramo - 2004), Samuel Gerstgrasser (TS - Merano - 2005), Cristian Manojlovic (TS - Lanzara - 2005), Aleksandar Stojanovic (TS - Trieste - 2004), Tommaso Medicina (CE - Derthona - 2004), Luca Tondini (TS - Mordano - 2004), Alessandro Vagnoni (CE - Camerano - 2004), Paul Wierer (TS - Bressanone - 2004), Marco Zanon (TD - CUS Venezia - 2004), Simone Giambartolomei (TD - Camerano - 2006), Camillo Di Mascio (TD - 2005 - Chieti), Alessandro Cavo (CE - Derthona - 2004), Alessandro Battaglia (CETS - Cassano Magnago - 2005), Fabio Casarotto (CETS - Cassano Magnago - 2004)

PIVOT: Leo Alberto Andreotta (CUS Venezia - 2004), Valentino Dello Vicario (PI - Derthona - 2005), Ivano Rosso (PI - Benevento - 2004), Marco Ebner (PI - Kondringen Teningen GER - 2004)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Boris Popovic, Giuseppe Tedesco, Sergio Palazzi, Leonardo Lopasso, Patrizio Pacifico

STAFF MEDICO: Giorgio Rossi, Lorenzo Brunelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca