L'Accademia ospita la Primavera Avella e vuole chiudere i giochi per il primato Appuntamento mercoledì alle 20:30 alla Palestra dell'Istituto Rampone.

Domani sera le giallorosse sono attese dalla gara interna contro la Primavera Avella, fanalino di coda di questo girone di Seconda Fase e già battuta nella gara di andata. All'Accademia basta una vittoria con qualunque risultato per blindare in maniera definitiva il primo posto finale con una giornata di anticipo, risultato che le consentirebbe di disputare la Fase Finale con il vantaggio del fattore campo. Già certe di giocarsi la promozione in B2, le beneventane giocherebbero l'eventuale bella in casa, visto che la serie finale si giocherà al meglio delle tre partite.

La vittoria consentirebbe al sestetto beneventano di giocare quindi senza l'assillo del risultato anche l'ultimo impegno di seconda fase sabato prossimo a Salerno contro Guiscards, una partita che potrebbe tuttavia risultare inutile anche per Salerno che sarebbe certo della qualificazione alla fase finale se domani l'Ottavima dovesse perdere o vincere al tie break con l'Oplonti.

L'Accademia si presenta alla gara di domani forte dei suoi sei successi consecutivi, di contro invece sono sei le sconfitte consecutive dell'Avella in questa fase di campionato. Si tratta del classico testacoda sulla carta scontato ma che, per l'Accademia, non deve essere affatto sottovalutato vista la posta in palio. La gara si disputerà a porte chiuse alla Palestra Rampone a partire dalle ore 20.30.