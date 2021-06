Benevento 5-Pol. Futura, Collarile: "Le motivazioni faranno la differenza" Il direttore generale suona la carica e chiede il supporto dei tifosi. 500 i biglietti in vendita.

Saranno 500 gli spettatori che potranno assistere alla finale di ritorno dei play off di serie B tra Benevento 5 e Polisportiva Futura. Sarà un PalaTedeschi con un colpo d’occhio degno dei vecchi tempi per un evento straordinario che vede protagonista una società che va presa come esempio.

Sabato, nella gara d’andata giocata al Palasport di Lazzaro a Reggio Calabria, è successo di tutto. I giallorossi sono passati, in pochi minuti, dall’inferno dello svantaggio per 4-1 al paradiso del 5-4. Una rimonta incredibile che è ancora negli occhi dei tifosi e di Antonio Collarile, direttore generale e grande protagonista, insieme al presidente Di Fede e allo staff dirigenziale, di una scalata che ha dell’incredibile.

“L’intervallo è stato decisivo, mister Oliva si è fatto sentire” ha spiegato. Il tecnico, una delle grandi scommesse vinte dalla società al primo anno in serie B, è uno dei segreti di questo gruppo. Oliva ha portato la sua esperienza e la squadra ha saputo interpretare al meglio i suoi insegnamenti diventando un gruppo granitico. “Sono atleti che hanno sposato questo progetto –sottolinea Collarile-, sono i primi che non voglio perdere e sabato si è visto”.

A mettere in difficoltà i sanniti anche il fondo e le temperature trovte in terra calabrese. “Loro sono abituati, si allenano lì mentre noi venivamo da un mese di stop dove avevamo perso il ritmo gara. In più –sottolinea- il parquet non ci ha aiutato. Si è visto che inizialmente loro erano più pronti di noi. Avevano preparato bene la partita e ci hanno fatto male, la reazione che è arrivata dopo aver rischiato di prendere il 5-1, per fortuna, è ancora negli occhi di tutti”.

A pochi giorni dalla gara di ritorno che potrebbe regalare un sogno al Benevento 5, Antonio Collarile si gode i suoi gioielli. “Quest’anno avevo un cruccio, portare Stigliano a Benevento e ci sono riuscito. La scelta mi ha dato ragione”. Il mancino è uno dei tanti atleti che ha reso alla grande agli ordini di mister Oliva, per il tecnico il direttore generale ha parole dolcissime. “Il mister è stato bravo ci ha dato tanti schemi su palla da fermo e le soluzioni vincenti arrivano con continuità. Ha fatto un lavoro splendido portandoci dove in pochi pensavano di arrivare”.

Ora c’è da fare l’ultimo sforzo, perché un gol di vantaggio non permette di gestire la partita contro una formazione forte che arriverà a Benevento per ribaltare il risultato. “Le motivazioni faranno la differenza –spiega Collarile-, non abbiamo sbagliato mai gare importanti tranne quella interna con Sala Consilina. Giocare sul nostro campo, conoscendo gli avversari, sarà un vantaggio. Speriamo di avere tanti tifosi, in molti ci chiedevano di venire al palazzetto, adesso possono farlo nella partita più importante di tutte”.

I biglietti in vendita sono 500, di cui 100 dedicati ai supporters ospiti. Se questi tagliandi non verranno venduti entro giovedì potranno essere messi a disposizione per i tifosi giallorossi. Intanto sono già 250 gli appassionati che hanno comprato un biglietto per la partita più importante della storia recente del calcio a 5 sannita.