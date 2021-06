L'Accademia continua a dominare, settima vittoria consecutiva Le giallorosse hanno conquistato la matematica certezza del primo posto.

Ancora un successo per l'Accademia che ieri sera al Rampone ha battuto 3-0 (25-10, 25-9, 25-13) la Primavera Avella (AV) nell'ottava giornata della Seconda Fase del campionato di Serie C.

La settima vittoria consecutiva delle giallorosse coincide anche con la certezza del primo posto finale nel girone: ininfluente ai fini della classifica la trasferta di sabato prossimo contro Salerno Guscards, tra l'altro qualificato alla Fase Finale vista la sconfitta di ieri dell'Ottavima. Gli otto punti di vantaggio sulle salernitane, a due giornate dal temine del girone, certificano infatti in maniera definitiva il primato in classifica delle beneventane. In virtù di questo risultato, l'Accademia affronterà nella sua finale play off la seconda classificata dell'altro girone, dove il risultato è ancora incerto, con la possibilità di giocare l'eventuale bella in casa. Gara 1 è in programma sabato 26 giugno alle 19.00 al Rampone.

ll risultato era prevedibile già dopo la vittoria dello scorso weekend a Boscoreale (NA) con l'Oplonti, alle giallorosse servivano due punti per blindare il primo posto: ieri ne sono arrivati tre contro l'Avella a conferma dell'ottimo momento di forma e di rendimento che il sestetto di mister Ruscello vive ormai già da qualche settimana. Sulla partita c'è poco da dire, troppo evidente il divario tra le due formazioni così come completamente differenti le motivazioni con cui le due squadre sono scese in campo. L'Accademia ha preso il comando della gara fin dalle primissime battute e lo ha conservato fino alla fine senza mai dare cenni di cedimento. Le giallorosse hanno costruito gran parte del risultato soprattutto al servizio: ben 18 i punti realizzati in battuta (una infinità se si considerano i parziali) oltre a tanti turni davvero insidiosi che hanno messo in serissima difficoltà la ricezione napoletana. Top scorer della gara Giorgia Guerriero, 14 punti e altra bella prova per lei, e prima convocazione per Enrica Varricchio, per la prima volta a referto in questa stagione.

Adesso non resta che affrontare con tranquillità l'ultimo impegno di Seconda Fase sabato pomeriggio a Salerno per poi tuffarsi al meglio nella settimana successiva, quella che accompagnerà l'Accademia all'appuntamento decisivo della stagione.

Tabellino

Accademia Volley: Guerriero 14, De Santis, Pericolo 9, Ricciardi, De Cristofaro (K) 8, Grimaldi 5, Tenza 6, Della Gatta 1, Pisano 12, Varricchio ne, Malatesta 1, Tufo (L1) , Bosco 2, Iannelli (L2). All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Primavera Avella: Rozza (L), Matrisciano, Biancardi (K) 3, Isernia, Parente, Pasta 5, Pedalino 6, Vecchine, D'Avanzo 3, Guadagni. All. G. Buono.

Parziali: 25-10, 25-9, 25-13.